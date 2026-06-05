レバノンに拠点をおく親イラン組織「ヒズボラ」は4日、前日に発表された、イスラエルとレバノンとの停戦合意を受け入れない姿勢を示しました。レバノンでは4日も戦闘が続いていて、アメリカとイランとの交渉の先行きにも影響しそうです。「ヒズボラ」の最高指導者・カセム師は4日、声明を発表し、前日に発表された、イスラエルとレバノンとの停戦合意について「屈辱的だ」と述べ、受け入れない姿勢を示しました。停戦合意はアメリ