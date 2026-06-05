きょう5日（金）から週明け8日（月）にかけて、沖縄から東日本では熱帯低気圧や梅雨前線の影響で再び大雨となるおそれがあります。特に西〜東日本は台風6号の影響で、6月としては記録的な大雨となったばかりです。さらなる土砂災害に十分ご注意ください。【CGで見る】さらなる土砂災害にご注意を全国の週間天気予報東京や仙台はこの時季としては涼しい一日にきょう5日（金）は沖縄、西日本から東海は熱帯低気圧や前線の影響で雲