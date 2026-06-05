衆参両院の正副議長は５日午前、皇族数の確保に向けた「立法府の総意」のとりまとめ案について協議し、合意したことを明らかにした。８日に与野党の全体会議を開いて提示する。森衆院議長は協議後、記者団に「それぞれの意見を十分に考慮し、最良のものとしたつもりだ。ぜひ各党・各会派にご理解賜りたいと願っている」と述べた。とりまとめ案の原案では、結婚後の女性皇族が身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子とし