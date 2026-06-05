11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は4日（日本時間5日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行った。今合宿から合流したMF鎌田大地（クリスタルパレス）は2日目を終えて「暑いですね。しんどいです」と汗をぬぐい、「時間があるので、チームとしていいコンディションで臨めるように」と表情を引き締めた。先月27日に欧州カンファレンスリーグを制し、最高の手土産を携えて合流した。今季は公式戦45試合