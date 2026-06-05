【ブリガンダイン アビス】 8月27日 発売予定 価格： 9,020円（通常版） 18,480円（Limited Edition） ハピネットは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC用ファンタジーウォーシミュレーション「ブリガンダイン アビス」を8月27日に発売する。価格は9,020円より。 「ブリガンダイン」シリーズは、