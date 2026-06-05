打撃不振に苦しむムーキー・ベッツ内野手（３３）がなぜかこのタイミングでギターの腕前を披露している。多才で知られるベッツは日ごろからギターの練習に取り組んでおり、球団公式ユーチューブでギタリストのマイク・カリルからレッスンを受け、米国国歌を器用に演奏している。将来的にライブをやりたい夢を持っているベッツだが、肝心のグラウンドで結果が出ておらず、４日（日本時間５日）の敵地ダイヤモンドバックス戦も休