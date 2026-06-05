１０代の娘に性的暴行した男を射殺した元陸軍兵士の父親に関して、裁判所が殺人罪を棄却した。米メディア・ＦＯＸニュースが４日、報じた。アーロン・スペンサー被告は２０２４年１０月、マイケル・フォスラーさんを射殺したとして、第２級殺人罪で起訴されていた。保安官選挙に出馬中だった。裁判記録によると、アーカンソー州の特別巡回裁判所のラルフ・ウィルソン・ジュニア裁判官は４日、スペンサー被告に対する訴因を棄