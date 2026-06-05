公開前から、いや制作が決まった段階から批判されてきたNetflixシリーズ『鉄槌教師』が、ついに公開される。この作品ほど、強い逆風を浴びてきた韓国ドラマも珍しい。【写真】なぜ『鉄槌教師』はここまで嫌われるのか同名ウェブトゥーンを原作とする『鉄槌教師』は、教権崩壊によって揺れる教育現場を舞台に、教育部傘下に新設された「教権保護局」の監督官たちが、問題を起こす学生、教師、保護者に“痛快な鉄槌”を下す物語だ。