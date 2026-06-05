SEVENTEENのジョシュアが、世界のファッション界から熱い注目を集めている。6月5日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ジョシュアには有名ブランドをはじめ、世界的に権威のある雑誌からもラブコールが相次いでいるという。【写真】「彼氏感やばい」ジョシュア、福岡を満喫まず、スイスの高級時計ブランド「ジャガー・ルクルト」の「フレンズ・オブ・ザ・ハウス」に抜擢された。K-POPアーティストとしては初の起用と