【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の松坂桃李が5日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。生活の変化を明かした。【写真】結婚から約6年 37歳主演級俳優の近影◆松坂桃李、生活の変化明かすこの日、松坂は究極の2択を選ぶ「究極クエスチョン」に挑戦し、1カ月の休みが取れた場合「A.家から一歩も出ずに部屋にいる」と「B.家にまったくいられず外にずっといる」、どちらを選ぶかという究極の2