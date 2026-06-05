フレッシュネスバーガーは、16時以降のサービス「フレバル」の新メニュー「唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油」を、2026年6月10日から7月7日まで発売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油の画像はこちら】◆唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油 520円【販売期間】2026年6月10日〜7月7日 16時以降限定【販売店舗】全国のフレッシュネスバーガー店舗※球場店舗･動物園店舗を除く※一部店舗(フードコ