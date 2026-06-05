エストニア言語研究所が、大規模言語モデルのロシア宣伝への耐性を測る「Propaganda Resistance」ベンチマークを公開しました。その結果、AnthropicのClaude Opus 4.7が総合首位となり、NVIDIAやAlibabaのモデルも上位に入りました。Propaganda­kindlus - Keelemudelite mõõdupuuhttps://xn--mdupuu-pxaa.eki.ee/benchmark/propaganda_resistanceThese LLMs are the best at resisting Russian propaganda - Ars Te