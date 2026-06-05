元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、イタリア南部に位置するカプリ島を訪れた様子を公開した。５日までに自身のインスタグラムを更新した森は「カプリ島に行ってきましたホテルがとっても素敵でした絶対にまた行きたい！！」とつづり、ピンクの花などを背景に、透け感のある白のコーディネートで椅子に座る様子を披露した。この投稿にファンからは「花がいっぱいだけど、香澄ちゃんが一番綺麗です」「魅力的