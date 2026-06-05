◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第３日Ａブロック▽慶大―法大（５日・神宮）新人戦６連覇を目指す慶大が法大に敗戦した。先発・品川千尋（１年＝慶応）が５回３安打無失点も、中継ぎ陣が同点の９回に２失点を喫し勝ち越しを許した。打線は同点の初回、２死から３番・加藤右悟（２年＝慶応）が法大先発・吉田遙孔（１年＝静岡）の外角のカットボールをを捉え、左越えソロを放ち先制。４回には適時打と犠飛で２点を