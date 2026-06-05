退職交渉をめぐり弁護士に有償で法律事務を紹介したなどとして、弁護士と運営会社の前社長らが弁護士法違反罪などに問われた「退職代行モームリ」事件で、運営会社「アルバトロス」前社長・谷本慎二被告らの論告求刑公判が6月5日、東京地裁であった。検察側は慎二被告に懲役2年、妻で執行役員だった志織被告に懲役1年6月、法人に罰金200万円を求刑し、結審した。判決は8月28日。検察側は論告で、顧客1人当たり1万6500円の紹介料を