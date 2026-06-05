タレント・ＭＥＧＵＭＩが５日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演。自身がプロデュース・企画したＮｅｔｆｌｉｘの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」誕生秘話を明かした。「ラヴ上等」は日本の「ヤンキー」と「恋愛リアリティ」という異色の組み合わせを企画したシリーズで、大反響となった。企画のきっかけは同じ岡山県出身のお笑いコンビ千鳥・大悟とのロケだったと明かし「なんか大悟さん