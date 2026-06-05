ヤマダホールディングスとエディオンは6月5日、持株会社方式による経営統合に関して基本合意書を締結した。2027年10月に持株会社を設け、2社を完全子会社とする予定。統合会社のブランドについては、当面はヤマダとエディオンの既存ブランドを併用する。 両社が同日に開催した取締役会で決議されたもの。経営統合が実現すると、売上高約2.5兆円規模を誇る小売業が誕生することとなり「グローバル化する『ものつく