ツヤとハリに満ちた“水光肌”への憧れが高まる今、Yunthから注目の新作スキンケアが登場します。2026年8月より順次発売される「生PDRN-α美容液」と「生PDRNシートマスク（ピュアPDマスク）」は、美容感度の高い女性たちから注目を集めるPDRNを配合したアイテム。先行販売もスタートし、毎日のケアに取り入れたくなる話題の新商品をご紹介します♡ 生PDRN美容液でうるおい輝く肌へ 今回の新作で注目し