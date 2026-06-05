タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて自身の猛プッシュで大ヒットした名曲を明かされる場面があった。この日は作曲家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。秋元氏はタモリとの出会いについて、「タモリのオールナイトニッポン」で「一番下のはがき選び」を務めていた際だと言い、タモリは「そうそう。覚えているよ。大学（生）だったと思うよ」