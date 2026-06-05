５月７日、上野の東京文化会館が大規模改修で約３年の長期休館に入り、首都圏で本格的なバレエを上演できるホールが不足する問題がますます深刻化した。同館の２３０３席の大ホールは舞台裏も広く、大型セットを要するバレエ上演に最適だった。多大な経費を要する海外バレエ団の招請公演には、採算を取るためにも「２０００席以上」は重要な条件となる。昨年４月から同規模の神奈川県民ホール（定員２４９３人）が休館し、渋