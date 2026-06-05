高市総理大臣の陣営が衆院選などで他陣営を誹謗中傷する内容の動画の作成を依頼したなどとする週刊文春による一連の報道をめぐり、中道改革連合の小川代表は5日の記者会見で、「一連の総理の答弁で納得している国民はほとんどいないのではないか」として、高市総理の秘書について、場合によっては国会に参考人招致すべきだとの考えを改めて示した。週刊文春は、高市総理の公設第一秘書と動画作成者とされる男性とのやり取りだとし