上越市で5日正午ころ、100円ショップの店舗に車が突っ込む事故がありました。この事故でけが人はいないということです。警察や目撃者によりますと、事故があったのは上越市富岡の100円ショップの店舗です。70代女性が運転する軽自動車が店舗外壁に衝突。壁を突き破って、店内に侵入したということです。店舗は営業中でしたが、店内でけがした人はいませんでした。警察が事故の原因などについて調べています。情報更新：午後1時55分