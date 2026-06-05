オレはトモノリ。兄貴が結婚して絶望したオレも、ほどなくして結婚。妻もオレと同じ浪費家で、すぐに家賃を滞納して、電気やガスを止められそうになったこともあった。あるとき追い詰められて兄貴に泣きついたら、渋々お金を工面してくれた。兄嫁は怒っていたらしいけど、オレは「なんだかんだで兄貴はまだ助けてくれる」と確信した。しかしまたもや家賃を滞納して、今度は内容証明が。妻は青ざめるし、夏のボーナスも当てにできる