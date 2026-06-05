有村架純×国産車数多くの話題作で活躍をみせる有村架純さんは、日産「ノート」のアンバサダーとしてノートのCMにも登場しています。コンパクトカーとして進化を続けるノートの魅力を、心地よいドライブシーンとともに伝える内容に反響が広がっています。今期より放送が始まった日曜劇場「GIFT」への出演で注目を集める有村架純さん。2024年からは日産ノートの「Chief e-POWER Officer」としても活動し、CMやイベントを通じて