家族だからこそ、つい相手の気持ちを深く考えずに「これくらいやってもらって当然だろう」と思ってしまうことがあります。しかし、その何気ない思い込みが大きなすれ違いを生み、関係にひびを入れてしまう場合もあるようです。エピソード1：娘から専業主婦の母に向けられた「無職のくせに！」フミコ（仮名）さんは長年働いたあと、現在は専業主婦として暮らしています。親の介護を見据えた退職でした。社会人の娘、メイ（仮名）さ