〜 2026年3月期決算上場企業「継続企業の前提に関する注記」調査 〜2026年3月期決算を発表した上場企業約2,300社のうち、決算短信で「継続企業の前提に関する注記（ゴーイングコンサーン注記）」（以下、ＧＣ注記）を記載したのは、過去最少の17社（前年同期24社）だった。これまでの最少は、2018年3月期と2025年9月中間決算の19社。また、ＧＣ注記に至らないが、事業継続に重要な疑義を生じさせる事象がある場合に記載する