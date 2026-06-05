2025年の熊本県内の「合計特殊出生率」が、8年ぶりに上昇したことが厚生労働省の調査で明らかになりました。 ただ、実際に生まれた子どもの人数は、減少しています。 出生率8年ぶり上昇も 出生数は過去最少 「合計特殊出生率」は、1人の女性が生涯で産む子どもの推定人数のことで、厚生労働省によりますと、2025年の県内の「合計特殊出生率」は、全国平均の1.14を上回る1.40でした。 これは全国で6番目に高く、前の年と比べて0