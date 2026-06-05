日本水泳連盟の倉澤利彰・競泳委員長が5日、日本選手権が開催されている東京アクアティクスセンターで取材に応じ、大会後の今月8日から2泊3日で実施するパンパシフィック選手権（8月、米アーバイン）日本代表合宿で、改めて行動規範の遵守の徹底を求める考えを明かした。合宿会場の東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでは、先月28日にバレーボール男子日本代表合宿中に同代表だった佐藤駿一郎容疑者が大麻取締