サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が事前合宿地のメキシコ・モンテレイで“ノマド状態”に陥った。練習初日の3日はメキシコの強豪ティグレスの練習場を使用する予定だったが、ピッチ不良により急きょU―19日本代表が使用予定だった大学施設に変更。その大学施設の芝生の状態も良好ではなく、一部練習メニューの変更を余儀なくされた。よりよい環境を求め、練習2日目の4日はメキシコ1部モンテレイの練習場に