【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープン選手権は４日、米カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、渋野日向子が５バーディー、２ボギーの３アンダーの３位で発進した。畑岡奈紗が２アンダーの８位、古江彩佳、吉田優利、桑木志帆が１アンダーの１４位につけた。日本勢は過去最多の２３人が出場。ジェニ