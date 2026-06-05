ロッテは5日、山崎剛内野手（30）と支配下選手契約を結ぶと発表した。背番号は「38」。球団を通じて「拾っていただき、このようなチャンスをいただき、感謝をしています。また、ここまでサポートをしてくれた皆様、応援していただいた皆様にも感謝の気持ちで一杯です。ここからはチームのために力となれるように今やれることを精一杯、やっていきたいと思います」とコメントした。