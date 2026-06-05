北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けた日本代表の事前合宿（メキシコ・モンテレイ）に参加しているＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が、現地時間４日に２５歳の誕生日を迎えた。練習後、報道陣の取材に応じ、２５歳になった心身の感覚を語るとともに、２１歳の後輩からの学びも明かした。もう若手とは言われなくなる年齢に差し掛かった久保は「メンタル的にも僕、若いので現実的に３０歳とかはまだ見えてない。まだ体が