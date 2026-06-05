【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。中華料理が並ぶ食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人の34歳美人妻「カニたっぷりでゴージャス」具だくさん中華料理2品◆蜂谷晏海、中華料理の食卓公開蜂谷は「中華飯とかにあんかけ茶碗蒸し」とコメントを添え、写真を投稿。豚肉、えび、ウズラの卵、椎茸、人参など、たっぷり