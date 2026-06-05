マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画「Michael／マイケル」。6月12日の全国公開に先立ち、同作のジャパンプレミアが開催された。ジャファー・ジャクソン、ジュリア―ノ・ヴァルディ、グレアム・キングらが登壇した、舞台挨拶付き上映会のレポートが到着した。 当日はマイケル・ジャクソン役を務めたマイケルの実の甥ジャファー・ジャクソンのほか、SNSに投稿したマイケルダンス動画でも注目を集