テレビ朝日の島本真衣アナウンサーが５日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。島本アナはインスタグラムに「昨日の衣装です」とつづると、透け感のある白のブラウスに白のロングスカートを合わせたセットアップのコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「島本アナ、お疲れ様です。コーデ素敵ですよ。」「ホワイトコーデもお似合いです」「可愛い」「清涼感があり、素敵な衣装ですね。とても