◆競泳▽日本選手権第２日（５日、東京アクアティクスセンター）大会会場で競泳委員長の倉沢利彰氏が取材に応じた。２日にドーピング違反で光永翔音（中大）が昨年１１月５日から４か月間の資格停止処分を受けていたことが、日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）から発表された。この件について「経緯報告は共有されていた。ＪＡＤＡと確認しながらということも聞いていた」と話した。光永は資格停止期間中に３月の日本