モデルの林芽亜里（めあり）が５日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。林は「じめじめしてた日だったけどおいしいものに出会えて、楽しくて。気分はにこにこ」と書き始め、黒のコーディネート姿でサラダなどの食べ物を前に笑顔を見せるショットを複数枚披露した。続けて「今日二度寝したんだけど。その時の夢が撮影でセリフを全く覚えていなかったという話で二度寝しなければ良かったなぁってちょっ