綱取りとなる名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）に向けて大関・霧島（音羽山）が５日、東京・墨田区の部屋で稽古を行った。相撲は取らず、モンゴル相撲のトレーニングで使うという砂を詰めた９０キロの袋を持ち上げるなど体作りに専念。「昨日は下半身をトレーニングしたので今日は上半身」と汗をぬぐった。場所がない月も４、８、１０、１２月は地方巡業のため、６月は肉体改造に集中できる貴重な時間。「部屋のみんな