◆米大リーグＤバックス３ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートも最後まで出番はなかった。４年ぶりの代打起用はお預けとなった。ナ・リーグ西地区首位のチームは同地区２位のＤバックスにサヨナラ負け。３連