◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、メジャー初制覇を狙うツアー通算７勝の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は４バーディー、２ボギーの２アンダー６９で回り、トップと３打差の８位につけた。最終９番で６メートル弱を沈めてバーディー締め。後半に２つ伸ばして、２日目につなげた。ホールアウ