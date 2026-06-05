ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）に「右肋骨（ろっこつ）の疲労骨折」が判明したと４日（日本時間５日）、複数の現地メディアが報じた。右肩の違和感のため３試合を欠場して精密検査を受けていた。復帰までは４〜６週間かかるとされ、長期離脱を強いられる可能性が高くなった。今季中の復帰は可能である見込みとしている。ジャッジの過去の主な長期離脱は次の通り▼２０１８年＝右手に死球を受け尺骨骨折で計５