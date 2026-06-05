超優秀...だけど切るのが面倒 そうめんや味噌汁、料理の彩りなどで大活躍する「青ねぎ」。冷蔵庫に常備していることが多い、優秀な食材です。 ただ、青ネギは細かく刻む作業が面倒。束が揃わなかったり、まな板から落ちてしまったり...。「もう！」とストレスを感じてしまった経験はありませんか？ 切るのが面倒な青ねぎですが、「ある道具」を使うだけで切りやすくなります。今回は、一瞬で刻みねぎを作る3つの方法をご紹