福島市で男女4人がクマに襲われるなどクマの出没が続出するなか、車と動物の衝突事故が全国で相次いでいます。北海道ではシカが絡む事故が続出していて、観光シーズン入りを前に対応が迫られています。【写真を見る】シカとの衝突で大破した車福島のクマ自力で窓を開錠し逃走か出没から3日、クマは逃げ続けています。2日、福島市内の工場の敷地などで男女4人がクマに襲われ、重軽傷を負った被害。市が緊急銃猟による捕獲を試み