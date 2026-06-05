帰宅途中の女性を背後から襲い、現金が入ったバッグを奪った疑いで47歳の男が逮捕された。高橋哲也容疑者（47）は2026年4月、東京・足立区の路上で帰宅途中だった20代の女性を後ろから殴って転倒させ、現金2000円などが入ったトートバッグを奪った疑いが持たれている。女性は倒れた際に顔を道路に打ちつけ、歯を折るなどの重傷を負った。2人に面識はなく、高橋容疑者は綾瀬駅から500メートル近く女性のあとをつけ、犯行に及んだと