好きな人とのデートをドタキャンされた上に、買い出し係として呼ばれる展開、正直つらいですよね…。しかも家に着いたら彼は二度寝中。桃子さんのモヤっとした気持ち、すごくよくわかる気がします。付き合ってまだ間もないのに、この距離感の変化は少し気になりますよね。冬梨さんの本当の姿が、これから少しずつ見えてきそうな予感がします。>>【まんが】釣った魚にエサはやらん(ウーマンエキサイト編集部)