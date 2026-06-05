俳優の今田美桜さんが6月4日、自身のインスタグラムを約3か月ぶりに更新。「いろいろです」と綴り、複数のオフショットを一挙に公開しました。 【写真を見る】【 今田美桜 】「いろいろです」約2か月ぶりのインスタ更新でオフショットを公開にファン反響「久しぶりの投稿待ってました」最初の1枚は、黒いベアトップを着用した今田さんがはにかんだ笑みを浮かべた姿が収められています。 続く写真では、ホテルの廊下のよ