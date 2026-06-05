◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。今季2度目のベンチスタートとなった大谷翔平投手（31）は最後まで出番がなく、完全休養となった。2−2で迎えた9回、5番手・スコットが1死からマルテに初球、低めの直球を狙われ左翼ポール際にサヨナラ本塁打を被弾。まさか