衆参両院の正副議長4人は5日、衆議院の議長公邸で会談し、皇族数の確保策について、国会として示す総意案を取りまとめた。会談後、森衆院議長は記者団の取材に対して「8日に全体会議を開き、各党各会派に報告する」と説明した上で、取りまとめた総意について「それぞれの意見を十分考慮に入れ、最良のものにしたつもり」と述べた。衆参両院の全ての会派による8日の全体会議では、取りまとめた総意をもとに?女性皇族が結婚後も皇室