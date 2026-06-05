5人組ゲーム実況YouTuberグループ「女子研究大学」は5日、メンバーの「しろせんせー」が体調不良のため、しばらく活動を休止し療養に専念すると発表した。しろせんせーはXでコメントを発表、「急なお知らせになって本当にごめんなさい！実は少し体調を崩しておりまして、しっかり治すためにしばらくの間お休みを頂くことになりました。自分が急に休むってなったら逮捕されたかと思うかもだけど違うので安心してください」と、休