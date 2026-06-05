ファミリーレストランのデニーズは、2026年6月5日11時から「10％オフのクーポン」を公式アプリで配信中です。テイクアウトにも利用可能利用期間は6月5日から7日まで。11時から24時までの時間限定で使えます。使えるのは期間中1回のみです。テイクアウトメニューにも利用できます。Denny's Tableなどの店頭商品、予約商品、宅配メニュー、Uver Eats持ち帰りは対象外です。また、他の％オフクーポンとの併用はできません。週末、デニ